Il n’était pas encore officiellement intronisé que Stefano Pioli (53 ans) était déjà critiqué par les fans de l’AC Milan. Après le limogeage de Marco Giampaolo suite à des résultats décevants (4 défaites pour 3 victoires), la direction du club rossonero a décidé de faire appel aux services de l’ancien coach de la Fiorentina et de l’Inter Milan, entre autres. Une solution qui ne plaît pas vraiment aux tifosi, qui s’attendaient à un nom plus prestigieux, ou plus simplement à un entraîneur couronné de succès.

Lors de sa conférence de presse de présentation, Pioli est revenu sur les critiques à son sujet alors qu’il n’a même pas débuté son travail. « Je me prépare pour cette aventure avec la conviction de pouvoir faire un bon travail. C’est une bonne équipe avec un bon potentiel. Y a-t-il un scepticisme autour de moi ? J’ai un grand respect pour les fans qui ont le droit de critiquer, c’est un stimulant supplémentaire, au cas où vous en auriez besoin. Je vais devoir travailler dans tous les domaines », a-t-il glissé, conscient qu’il devra convaincre au sein de son propre camp.

