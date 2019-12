Arrivé librement à l’AC Milan en décembre, Zlatan Ibrahimovic va apporter sa qualité à l’attaque lombarde. Cela ne déplaît pas son nouveau coach Stefano Pioli. Dans une longue entrevue pour le Corriere della Sera, le technicien italien a estimé que ce renfort aura plusieurs conséquences positives.

« C’est un guerrier, un leader un joueur charismatique qui a un grand sens des responsabilités et un grand désir de gagner. Il sera stimulant pour toute l’équipe, sa contribution sera fondamentale. Étant la plus jeune équipe de la ligue, nous avons trouvé quelques limites en termes de compétitivité. Ibra est le type de joueur, de personne et de leader qui peut nous aider à les combler »