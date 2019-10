L’effet Stefano Pioli se fait toujours attendre du côté de l’AC Milan. Depuis l’intronisation du technicien italien, la situation du club lombard n’a pas évolué. Quatorzième à sept points de la Ligue des champions, les Rossoneri restent à seulement trois longueurs de la zone rouge. Le prochain rendez-vous en Serie A jeudi face à SPAL s’avère déjà décisif pour les Milanais. Présent en conférence de presse, Pioli a essayé de désamorcer la bombe en précisant qu’il restait encore du temps pour redresser la situation.

« Pour le moment, nous n’avons pas besoin de mettre la charrue avant les bœufs, il reste encore 87 points à prendre et il reste suffisamment de temps pour améliorer notre classement. Je veux des joueurs motivés, fiers et en colère. Le classement n’est pas ce que nous voulons et nous devons donc mettre quelque chose en plus pour gagner. Nous voulons recommencer à gagner dès demain. Nous devrons avoir un bon état d’esprit. Je ne pense pas que nous serons la meilleure équipe du championnat tactiquement et peut-être même techniquement, mais nous devons avoir un meilleur état d’esprit, » a révélé le coach de l’AC Milan.