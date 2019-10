Un match particulier. Dans le cadre de la 9e journée de Serie A, l’AC Milan se déplace sur la pelouse de la Roma (dimanche, 18h). Actuel 12e au classement (10 pts), les Rossoneri connaissent un début de saison compliqué où Marco Giampaolo a laissé sa place sur le banc à Stefano Pioli. Et le nouveau coach a pour mission de remettre le club lombard sur le devant de la scène nationale. L’ancien technicien de la Fiorentina (2017-2019) sait déjà que la rencontre face au club de la Louve est important pour engranger de la confiance.

« Tout le monde sait que Milan a certaines ambitions et doit rester à une certaine place au classement. Nous avons la possibilité de bien faire et nous devons bien faire. Nous sommes Milan et demain à Rome, nous voulons jouer notre jeu et y aller pour gagner, a déclaré Pioli en conférence de presse. Leao et Piatek sont différents et je peux choisir en fonction du match, mais en même temps, ils sont si différents qu’ils peuvent jouer ensemble. Il faut trouvez le juste équilibre. »