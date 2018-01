Arsenal et Olivier Giroud, c’est une histoire qui sent la fin. Avec l’échec du transfert d’Edin Dzeko un peu plus tôt dans la soirée, Chelsea a dû changer son fusil d’épaule. Et pour jouer le remplaçant de Morata, les Blues ont choisi l’attaquant français.

Sky Italia avait déjà annoncé qu’un accord avait été trouvé entre Chelsea et le joueur, et maintenant le média indique que les deux clubs sont tombés d’accord pour un transfert aux alentours de 17 M€ plus des bonus. Il s’agit maintenant d’attendre le transfert d’Aubameyang à Arsenal pour officialiser la nouvelle.