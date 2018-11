Dernier de Ligue 1 après 12 journées avec 7 points (même bilan que Monaco, ndlr), l’En Avant Guingamp a décidé de se séparer de son entraîneur Antoine Kombouaré. Hier, Le Télégramme a révélé qu’un retour de Jocelyn Gourvennec, en poste entre 2010 et 2016, était dans les tuyaux et que des discussions étaient en cours.

Ce jeudi matin, RMC va plus loin et annonce que Gourvennec, libre depuis son départ de Bordeaux, et les Bretons ont trouvé un accord de principe pour débuter une nouvelle collaboration. Priorité du club français, il signerait un contrat d’un an et demi. Quand tout sera bouclé, son arrivée pourrait être annoncée ce week-end après le match face à l’OL.