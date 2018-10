Ces dernières heures, tout le monde s’accordait à dire que Lucas Paqueta, pisté par le PSG, se dirigeait vers l’AC Milan. L’information a été confirmée par Leonardo, qui assure même qu’un accord de principe a été trouvé avec Flamengo pour un transfert du prodige brésilien en Lombardie cet hiver.

« Paqueta ? Il n’y a pas grand-chose à dire, mais on a un accord de base avec Flamengo. Le mercato d’hiver est encore loin et il y a encore du chemin à faire pour que cela soit officiel. Pour l’instant, on est focalisé sur notre saison », a expliqué l’ancien directeur sportif du PSG lors d’un point presse. O Globoesporte révèle les dessous de l’opération, avec un paiement de 35 M€ (+ 10 M€ de bonus liés aux performances du joueur) en plusieurs fois (5 M€ d’ici fin 2018, 15 M€ en 2019, 10 M€ en 2020 et 5 M€ en 2021).