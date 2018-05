Libre de tout contrat depuis son éviction de Séville en décembre dernier, Eduardo Berizzo possède encore une belle cote en Europe. L’ancien coach du Celta est notamment dans le viseur de Nice depuis plusieurs semaines d’après RMC.

Seulement, l’Argentin de 48 ans devrait finalement rebondir au Pays Basque. Selon Marca, il a trouvé un accord avec l’Athletic Bilbao. Il devrait s’engager pour un an plus, une année en option s’il parvient à qualifier le club en coupe d’Europe. Le quotidien espagnol parle d’un salaire annuel de 1,5 M€ pour lui et l’ensemble de son staff. Les Leones devraient annoncer un accord la semaine prochaine, le temps que les contrats soient rédigés.