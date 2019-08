Kevin Trapp est de retour, pour la deuxième fois, à l’Eintracht Francfort. En effet, le club allemand, qui avait récupéré le gardien de 29 ans la saison passée en prêt, a trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain pour le transfert définitif du joueur, comme rapporté par Sky Germany.

Le média assure que l’indemnité de transfert se situe aux alentours de 7 M€, soit bien moins que ce qui était annoncé (au moins 10 M€). Le PSG a donc cédé face à l’insistance du club allemand, et du désir de Trapp d’y revenir. Le gardien de but va signer un contrat de 5 ans et passera sa visite médicale demain mercredi.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10