Alors que The Guardian avait révélé vendredi que Juan Foyth serait finalement proche de s’engager avec Tottenham au lieu du Paris Saint-Germain qui semblait favori sur le dossier, la chaîne argentine Tyc Sports va encore plus loin. Tottenham et Estudiantes de La Plata auraient trouvé un accord pour le défenseur central de 19 ans.

Le montant du transfert avoisinerait 10,5 millions d’euros. Foyth serait donc en route pour le nord de Londres, un coup dur pour le PSG qui cherche à renforcer sa défense centrale. L’Argentin aurait choisi les Spurs car il craindrait la concurrence au Parc des Princes.