La Ligue 1 continue son export à l’étranger, et plus précisément vers l’Empire du Milieu. Alors que l’affiche Nice-PSG avait explosé des records d’affluences en Chine, la Ligue de Football Professionnel (LFP) et beIN SPORTS, en charge de la distribution exclusive des droits audiovisuels de la Ligue à l’international, ont annoncé un accord majeur de diffusion de la Ligue 1 Conforama en Chine avec le groupe audiovisuel de télévision publique CCTV.

Comme indiqué dans un communiqué, cet accord s’étale sur quatre saisons (2017/2018 à 2020/2021). A partir de la saison 2018/2019, deux matchs seront diffusés en direct à chaque journée de championnat sur les antennes sportives du groupe national CCTV. Une excellente nouvelle pour le championnat de France qui sera donc accessible à plus d’un milliard de personnes en Chine.