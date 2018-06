On savait les différents parties très proches d’un accord depuis les informations parues hier soir tard sur les ondes de la Cadena Ser. Ce soir, L’Equipe va un peu plus loin en affirmant que Monaco et l’Atlético Madrid ont bouclé le dossier Thomas Lemar (22 ans).

Les deux clubs sont tombés d’accord pour que les Madrilènes rachètent les deux dernières années de contrat du Français. Le transfert est estimé à 60 M€. Voilà une nouvelle sacrée somme d’argent qui tombe dans les caisses asémistes après la vente de Fabinho pour 50 M€ à Liverpool.