Selon les informations de Sky Sports, Islam Slimani devrait prendre la direction de Newcastle. Ainsi, un accord a été trouvé entre les Magpies et Leicester pour le prêt de l’attaquant algérien.

On ne sait pas si les Noir et Blanc auront une option d’achat. Les Magpies devancent West Ham et l’AS Monaco qui s’étaient également positionnés sur le dossier. Slimani a disputé 12 rencontres de Premier League cette saison, pour 2 titularisations seulement.