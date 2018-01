Attaquant d’Arsenal entre 2006 et 2009, Emmanuel Adebayor garde une certaine rancœur de la fin de son aventure avec le club londonien. Dans des propos relayés par le Mirror, l’actuel attaquant d’Istanbul Başakşehir a été très déçu de la position d’Arsène Wenger par rapport à son transfert à Manchester City. Selon Adebayor, le technicien français lui avait demandé de quitter le club alors qu’il désirait rester : « Le lendemain où j’ai signé à Manchester City, je l’ai vu donner une conférence de presse à Londres où il disait que j’ai voulu partir car il y avait plus d’argent et tout ça... »

Un passage difficile à vivre pour le Togolais qui avait préféré sa relation avec José Mourinho. L’attaquant avait côtoyé le Portugais en 2011 dans le cadre d’un prêt au Real Madrid : « Mourinho est un des managers que j’aime et je l’aimerai toujours. [...] C’est un manager qui veut gagner des titres, peu importe comment, même s’il doit garer le bus, le train ou l’avion. Il veut juste gagner et fera tout pour. Il ne dormira pas. Il travaillera 24 heures pour gagner un match et Arsène aime juste amener des gamins et les faire devenir de grands joueurs. Il est comme un professeur. »