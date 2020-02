Alors que les huitièmes de finale de Ligue des Champions vont débuter ce mardi 18 février, adidas, l’équipementier officiel de l’UEFA, vient de dévoiler le ballon de la finale de C1, qui aura lieu le 30 mai à Istanbul.

Sobrement baptisé « Istanbul 20 », ce ballon souhaite souligner la culture artistique de la célèbre ville turque. On peut notamment apercevoir des étoiles blanches aux côtés du plan de la ville, qui a été tracé à la main. Au centre du ballon, on retrouve une illustration du Bosphore, cours d’eau naturel qui traverse la ville, tandis que la nuance de violet sur la balle s’inspire du soleil qui se couche sur le fleuve.

À noter que le ballon « Istanbul 20 » est doté des récentes technologies d’adidas avec notamment un revêtement sans coutures et une texture granuleuse qui permet d’avoir une meilleure adhérence et un toucher plus net.

Le ballon « Istanbul 20 » sera utilisé dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions qui débutent ce soir et pour le restant de la compétition.