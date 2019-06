Alors que l’édition de la Ligue des champions 2018/2019 s’est clôturée samedi dernier, avec la victoire finale de Liverpool contre Tottenham (2-0), Adidas n’a pas perdu de temps sur la saison prochaine, en dévoilant le ballon de la phase de groupes de la C1 2019/2020.

Ce ballon sera utilisé jusqu’en décembre, avant d’être remplacé par une nouvelle balle pour la phase finale. Pour rappel, la prochaine édition de la C1 débutera dès le 25 juin, avec le tour préliminaire qui verra s’affronter les champions du Kosovo, Saint-Marin, Andorre et Gibraltar.

Onto the next one. @adidasfootball aren't messing about as they reveal the official match ball for the 2019/20 Champions League : https://t.co/GWikgd4mlk pic.twitter.com/kMV7BI6a1w

— SoccerBible (@SoccerBible) June 5, 2019