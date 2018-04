La commission de discipline de la LFP n’a pas oublié Adil Rami (OM) et Marcelo (OL). La fin du match du dernier Olympico qui s’était soldé par une victoire de l’OL (2-3) avait été particulièrement tendue. Des échauffourées avaient éclaté lorsque les deux équipes avaient rejoint les vestiaires, et les deux principaux protagonistes s’appelaient Adil Rami et Marcelo.

L’audition était initialement prévue le jeudi 12 avril, mais cette dernière a été reportée en raison du match entre l’OM et le RB Leipzig (5-2) en quart de finale retour de Ligue Europa. Selon La Provence, la commission de discipline a fixé une nouvelle date. Cela devrait se dérouler le mardi 24 avril prochain.