Demain soir, l’Olympique de Marseille va défier le RB Salzbourg en demi-finale retour de l’Europa League (match à suivre sur notre live commenté). Avant ce choc, Adil Rami s’est présenté en conférence de presse aux côtés de Rudi Garcia. Le défenseur tricolore a évoqué ce match très important. « Ça fait chaud au cœur. Je profite de la situation. Pour nous en tant que joueurs, demain on devra être prêts (...) J’ai beaucoup de respect pour Salzbourg (...) On a le meilleur public de France et l’un des meilleurs d’Europe. On essaye d’être à la hauteur. À nous de rester calmes et être prêts demain, au bon moment ».

Il poursuit : « En tant que joueur et compétiteur, ça fait du bien de jouer ces matches. Ça va être un beau match, sous pression. On a déjà joué ce type de matches contre Bilbao. C’est toujours un plaisir à jouer. À nous de profiter et prendre du plaisir. Mais à travers tout ça, on va quand même souffrir ». Et il ne cache pas que le but est de soulever le trophée à Lyon le 16 mai prochain. « C’est un rêve de gagner un titre de cette envergure avec l’OM. À titre personnel et collectif, on pourrait être encore à jamais les premiers dans ce domaine. Mais on est encore très loin d’avoir gagné ».