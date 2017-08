A 99,9%, Kylian Mbappé devrait rejoindre le Paris Saint-Germain, contre un chèque de 150 millions d’euros plus 30 de bonus. Après Neymar, le PSG va donc casser une seconde tirelire pour s’offrir celui qui symbolise les meilleurs espoirs du football français en attaque. Interrogé par Le Parisien, Adrien Rabiot, formé au club, se livre sur cette arrivée. Avec Mbappé, Cavani et Neymar en attaque, Paris possède « l’une des meilleures attaques du monde. »

« Le plus excitant, c’est la jeunesse des recrues. Neymar peut rester au top encore sept ou huit ans et Kylian pendant plus de dix ans. Le PSG a vraiment changé de dimension. Avant, notre attaque pouvait être considérée comme l’une des toutes meilleures. Aujourd’hui, c’est certain. » Quant à Rabiot, il n’a, lui-même que 22 ans. Son contrat le lie au PSG jusqu’en 2019.