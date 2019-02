Un mois. Cela fait un mois un jour que l’avion transportant David Ibbotson et Emiliano Sala a disparu des radars au-dessus de la Manche. Depuis, l’épave de l’avion a été détectée à 67 mètres de profondeur avec à son bord le corps sans vie de l’attaquant argentin, enterré il y a quelques jours dans son pays natal. Malheureusement pour ses proches qui souhaitent faire leur deuil, cette affaire continue de faire couler beaucoup d’encre. Ce matin, le Telegraph a révélé que le contrat signé par Sala avec Cardiff n’était pas valable vis-à-vis des règlements de la Premier League. Un point sur lequel l’écurie galloise compterait s’appuyer pour prouver que le joueur n’était "officiellement" pas un de leurs joueurs.

Dans l’après-midi, l’entraîneur de Cardiff, Neil Warnock, est passé en conférence de presse. Forcément, il a de nouveau été interrogé au sujet du versement des 17 millions d’euros de ce transfert. Ses propos sont relayés par L’Équipe. « Je suis sûr que le club s’en occupera dans les prochains jours, car il a demandé une prolongation (pour le premier versement de 6 millions d’euros) et je pense que Nantes a accepté. À la réflexion, je pense que des choses qui ont perturbé tout le monde ont été faites et elles n’auraient pas dû. » Mais contacté par le média français, les Canaris ont démenti en indiquant qu’ « aucune demande formalisée auprès du club et de ses avocats à ce jour ».