Face aux informations publiées ce mercredi par le quotidien espagnol El Confidencial, au sujet d’un présumé trafic d’organe lors de la greffe de foie subie par Éric Abidal en 2012, le FC Barcelone a publié un communiqué officiel pour démentir au bloc.

« Le FC Barcelone dément catégoriquement tout irrégularité face aux informations publiées ce jour en relation à la greffe de foie subie par l’actuel secrétaire technique de l’équipe première Éric Abidal. (...) Le club regrette le peu de rigueur au sujet d’informations concernant un sujet aussi sensible et réaffirme son soutien envers Éric Abidal et sa fondation, pour contribuer à améliorer la vie des enfants et des jeunes ayant subi le même traitement médical », peut-on lire. C’est dit.