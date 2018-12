Plus tôt dans la soirée, Ouest-France expliquait que Clément Grenier et Hatem Ben Arfa avaient parlé - en mal - de Sabri Lamouchi à Olivier Létang, ce qui aurait pu peser dans la décision de la direction rennaise de mettre le coach à l’écart. Une information démentie par le milieu de terrain sur les réseaux sociaux.

« Balancer des bêtises dans votre article me rend fou. Vous devriez vous excusez et vite rétablir la vérité. La confiance mutuelle et l’envie chaque jour de donner le maximum pour lui et le club était sans retenue. Alors s’il vous plaît arrêtez et vite. Merci », a lancé le milieu de terrain.