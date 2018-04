Depuis que le verdict a été rendu par la commission de discipline de la LFP, Jean-Michel Aulas (président de l’OL) et Jacques-Henri Eyraud (président de l’OM) se sont lancés dans une guerre par médias interposés. Alors que la LFP, par la voix de sa présidente Nathalie Boy a tenté de calmer le jeu, c’est cette fois-ci au tour du Conseil de l’éthique (CNE) de s’en mêler.

Comme le rapporte L’Equipe, l’instance rattachée à la FFF a envoyé un courrier aux deux protagonistes dans lequel elle « regrette que des propos polémiques, mettant en cause des acteurs et des instances du football français, puissent être tenus publiquement, notamment via les réseaux sociaux et par voie de presse », peut-on lire. « Le Conseil national de l’éthique vous demande instamment de vous abstenir de comportements de cette nature et de faire preuve en toutes circonstances de modération. Quant aux débats que vous pourriez souhaiter avoir sur l’organisation et la gouvernance du football, le CNE vous invite à les tenir dans les instances ad hoc. » Le message est passé !