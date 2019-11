L’affaire a eu lieu il y a un peu plus de quatre ans. Depuis, cette histoire de sextape qui mêle Mathieu Valbuena et Karim Benzema fait encore couler beaucoup d’encre. Un fait qui a été l’objet de confession de la part du milieu offensif ce mercredi soir. Lors de l’émission Comme jamais, diffusée sur RMC Sport, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a avoué ne pas vraiment savoir ce qu’il pense de l’ancien Lyonnais au vu de tout cela.

« En vouloir ? C’est une bonne question. Il s’est passé ce qui s’est passé. Quand tu regardes de plus près, il a eu des mots qui sont durs à accepter. Quand tu lis certaines choses, les écoutes, tu dis que c’est difficile à accepter. On a joué ensemble quelques années. Je suis passé à autre chose, aujourd’hui mon moteur, il n’est pas là. C’est l’avenir d’être heureux, d’être épanoui. J’ai fait mon devoir de citoyen dans ce que je devais faire. Un moment, quand je vais à la police, je porte plainte contre X, je ne sais pas qui est derrière. Au début, je fais mon devoir de citoyen et je fais en sorte que ces personnes-là n’ont pas à me menacer. Elles ne me menacent pas. J’ai fait mon devoir de citoyens. J’ai fait ce que j’avais à faire » a-t-il avoué.