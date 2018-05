Le dernier tour de Play-Off de Ligue 2 qui devait se dérouler ce vendredi soir n’aura finalement pas lieu. Des incidents à l’extérieur du stade ont causé la panne du bus havrais à quelques centaines de mètres du stade. Malgré des négociations, les joueurs normands sont finalement restés dans leur bus, protégés par la police.

Après la décision de la LFP de reporter la rencontre, BeIN Sports indique ce soir que le match n’aura pas lieu non plus ce samedi pour des raisons de sécurité. La date ultérieure sera donnée plus tard alors que le barrage aller entre le vainqueur de cette rencontre et le 18e de Ligue 1 doit se tenir mercredi prochain.