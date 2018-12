De Telegraaf en est sûr, Frenkie de Jong (21 ans), grand espoir de l’Ajax Amsterdam et de la sélection des Pays-Bas, a choisi de rejoindre le Paris SG à l’été 2019 pour un transfert estimé à 75 M€. Présent en conférence de presse ce vendredi, son entraîneur à l’Ajax Erik Ten Hag a réagi à l’information. Sur le ton de l’humour d’abord. « Je lui en ai parlé ce matin et Frenkie parlait déjà français », a-t-il plaisanté, relayé par Voetbal International, avant de poursuivre. « Moi aussi : ça va ! (en français) ». Il a ensuite évoqué la question plus sérieusement.

« Le PSG ? C’est un très beau club. Mais il y a aussi beaucoup d’autres beaux clubs. Tout le monde sait que les cinq-six meilleurs clubs d’Europe le surveillent. Chaque joueur doit ensuite faire son choix personnel, le football qui lui convient le mieux, ce genre de choses. La Premier League est difficile, mais la Ligue 1 aussi. Surtout physiquement. Il n’y a que des grands clubs sur Frenkie, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Un joueur doit réfléchir à cela avec son agent », a-t-il expliqué, précisant que ce n’était « pas le moment de parler de tout ça ».