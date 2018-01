Coup dur pour Kasper Dolberg, cinq fois buteur avec l’Ajax Amsterdam cette saison. L’attaquant international danois sera indisponible ces deux prochains mois. Blessé au pied droit lors de la dernière journée d’Eredivisie de l’année 2017, face à Willem II, Kasper Dolberg ne devra pas fouler les pelouses néerlandaises avant la fin du mois de février.

Le joueur de 20 ans, qui espère disputer la Coupe du Monde avec la sélection danoise et y affronter la France, dans le groupe C, a passé des examens complémentaires au Danemark pendant la trêve hivernale. Rentré rapidement à Amsterdam la semaine dernière pour une étude plus approfondie, il s’est vu annoncer la mauvaise nouvelle. Le club a annoncé qu’il était d’ores et déjà forfait pour le camp d’entraînement qui se déroulera au Portugal, la semaine prochaine.