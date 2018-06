Ce n’est un secret pour personne sur le Vieux Continent, le centre de formation de l’Ajax Amsterdam est l’un des plus réputés de tous. Les deux dernières pépites se nomment Justin Kluivert et Frenkie de Jong. Le premier nommé jouit d’une incroyable cote, alors que le deuxième est plus discret, mais non moins talentueux.

Le milieu néerlandais est annoncé comme la première recrue estivale du FC Barcelone, mais l’Ajax fait tout pour retenir son joueur. Et à en croire les informations du Telegraaf, le Paris Saint-Germain et Manchester City ont également montré de l’intérêt pour le joueur de 21 ans. Affaire à suivre.