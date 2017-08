Auteur d’une bonne saison avec l’Ajax d’Amsterdam la saison dernière, le défenseur colombien Davinson Sanchez a atteint la finale de la Ligue Europa avec son club. Le joueur de 21 ans souhaite quitter son club.

Il veut jouer en Premier League et plus particulièrement à Tottenham comme il a indiqué son désir aux dirigeants de l’Ajax révèle The Independent. Très discret sur le marché des transferts, les Spurs sont prêts à débourser plus de 30 millions d’euros pour le recruter.