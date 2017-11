En plein cœur des enquêtes de la FIFAgate à New York, le nom de Nasser Al-Khelaïfi est sorti de la bouche d’un témoin. Santiago Pena, ancien directeur financier de la société argentine de marketing sportif Full Play, a indiqué que le président du PSG avait participé à la négociation de l’obtention de 51% du groupe Full Play qui avait ensuite vu ses deux propriétaires emportés dans la FIFAgate.

Comme l’explique L’Équipe, les Argentins Hugo et Mariano Jinkis (père et fils) sont soupçonnés d’avoir payé des millions de pots-de-vin afin d’acquérir des droits télévisés. La justice américaine surveille de près les Jinkins pour racket, fraude électronique et blanchiment. Si Nasser Al-Khelaïfi est hors-jeu pour ces soupçons, le fait d’entendre son nom dans ce scandale n’est pas rassurant, surtout en pleine tourmente avec la justice suisse pour corruption de droits télévisés.