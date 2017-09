Nasser Al-Khelaïfi était présent mardi dernier à Nyon, en Suisse, au forum des entraîneurs d’élite des clubs, lors de l’assemblée électorale de l’ECA. En marge du meeting, le président du Paris Saint-Germain est revenu sur la vente de Blaise Matuidi à la Juventus Turin, contre 20 millions d’euros plus bonus. Selon Al-Khelaïfi, la Vieille Dame a choisi le parfait manteau pour habiller son milieu de terrain :

« C’est un joueur généreux qui aide beaucoup l’équipe au milieu et sent le football. C’est une très bonne affaire pour la Juventus », a déclaré Nasser devant la presse. Propos relayés par Tuttomercatoweb. Le président a également mentionné les deux recrutements faramineux du PSG cet été, Mbappé et Neymar : « Nous les avons pris pour améliorer l’équipe. Mais il est trop tôt pour réellement s’en rendre compte. »