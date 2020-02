Dimitri Payet (32 ans) en prend légèrement pour son grade. Débarqué à l’AS Saint-Étienne en juillet 2007 en provenance du FC Nantes, le milieu offensif faisant les beaux jours de l’OM a eu l’occasion de côtoyer Alain Perrin (63 ans) lors de son passage dans le Forez. Entre novembre 2008 et décembre 2009, en succédant à Laurent Roussey sur le banc des Verts et avant d’être remplacé par Christophe Galtier, le technicien français a dû apprendre à gérer le cas visiblement particulier du Réunionnais, qui était loin d’être irréprochable.

« Je n’avais pas beaucoup de tolérance, il fallait que les joueurs donnent tout sur le terrain, à l’entraînement, à côté. J’étais vraiment exigeant sur l’ensemble du métier. Mais avec le temps, j’ai appris à composer aussi avec la personnalité des joueurs. Je pense à Dimitri (Payet) par exemple. Ce sont des joueurs qu’il faut accepter dans leur façon d’être parce que le plus important, c’est le match. Dimitri, quand il était plus jeune parce que je ne sais pas ce qu’il est devenu avec le professionnalisme... Quand les jeunes ont 22 ou 23 ans, ils pensent beaucoup à sortir et faire la fête, c’est de leur âge, poursuit le technicien de 63 ans. Mais ce n’est pas toujours compatible avec la préparation parce que la récupération est quelque chose de très important. Et quand vous faites la fête, vous picolez, vous ne dormez pas beaucoup, vous ne pouvez plus avoir le même degré de forme. Et vous risquez les blessures. C’est pour ça que les entraîneurs doivent aussi protéger les joueurs », a confié Alain Perrin au cours de son passage sur les antennes de RMC Sport. Dimitri Payet se serait-il assagi avec l’âge ? Le protégé d’André Villas-Boas réalise en tout cas une saison remarquable en Ligue 1 (8 buts, 3 passes décisives en 19 matches), à tel point qu’une présence à l’Euro 2020 avec les Bleus semble de plus en plus envisageable.