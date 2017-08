Ce soir, Enzo Zidane ne sera pas avec son père pour la Supercoupe d’Europe qui oppose le Real Madrid à Manchester United. Le fils aîné de Zinedine Zidane a en effet été transféré à Alaves cet été, où il a signé un contrat de trois ans. Il s’est exprimé sur le site officiel du club pour évoquer son intégration à sa nouvelle équipe.

« Mes coéquipiers m’ont bien accueilli dès le début. C’est un groupe très uni et très agréable. Je m’intègre progressivement. J’apprends beaucoup, parce que tous les professionnels peuvent vous apporter quelque chose. L’entraîneur est une grande personne, très proche des joueurs. Il a des idées très claires et aime parler et bien expliquer les choses », a-t-il confié. Tout semble donc bien démarrer pour lui. Alaves démarrera sa saison face à Leganes le 18 août prochain.