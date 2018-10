La huitième journée de la Liga se poursuit cet après-midi avec un duel au sommet entre le Deportivo Alavés et le Real Madrid. Respectivement sixièmes et deuxièmes, les deux formations ont bien débuté et veulent prendre place au sommet du classement. Malgré tout, le Real Madrid reste sur deux matches sans victoires en Liga et veut à tout prix réagir. Pour cela, les Merengues de Julen Lopetegui présentent une équipe ambitieuse.

Thibaut Courtois prend place dans les cages et dispose d’une défense composée d’Alvaro Odriozola, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Nacho pour assurer ses arrières. Dans l’entrejeu, le trio Casemiro - Toni Kroos - Luka Modric est aligné aux côtés de Dani Ceballos. Enfin, Gareth Bale et Karim Benzema sont confirmés en attaque.

Compositions :

Alavés : Pacheco - Ximo, Laguardia, Maripan, Duarte - Pina, Brasanac, Mubarak - Jony, Ibai, Calleri

Real Madrid : Courtois - Odriozola, Varane, Ramos, Nacho - Casemiro, Modric, Kroos, Ceballos - Bale, Benzema