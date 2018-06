Annoncé depuis longtemps sur les tablettes de grands clubs français et étrangers, Alban Lafont (19 ans), sous contrat jusqu’en juin 2020, a confié à L’Équipe que le moment était sans doute venu pour lui d’enfin quitter son club formateur, Toulouse, cet été. « Effectivement, je pense que c’est le moment pour moi de voir autre chose. J’ai fait trois saisons au TFC. Trois années où on a joué le maintien. J’ai ma part de responsabilité comme tous les joueurs. Cette saison a été mentalement très dure. Je la finis usé moralement, fatigué. C’est très dur, à mon âge, ce genre de situations… », a lancé le jeune portier avant d’insister.

« J’adore mon club et mes supporters, les dirigeants, les entraîneurs et surtout mon président, monsieur Sadran. Ils m’ont fait confiance alors que j’étais très jeune et je ne les en remercierai jamais assez. Mais j’ai un sentiment de stagnation aujourd’hui. J’ai besoin de voir autre chose pour franchir un palier, tout simplement. Tout en respectant mon club formateur, j’aspire à aller plus haut, jouer des matches de haut niveau tous les week- ends et les gagner. J’espère que tout pourra bien se passer cet été et que tout le monde pourra s’y retrouver », a-t-il conclu. Avis aux amateurs.