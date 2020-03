L’UEFA a frappé fort en excluant Manchester City des compétitions européennes pendant les deux prochaines saisons. Une sanction prise par l’instance suite au non-respect des règles du fair-play financier par le champion d’Angleterre. Ce dernier a d’ailleurs sollicité le TAS pour faire appel de cette décision. En attendant que le Tribunal Arbitral du Sport se prononce sur le sujet, le président de l’UEFA Aleksander Ceferin s’est confié sur ce dossier sensible.

« Je ne peux pas commenter le cas Manchester City, ou une autre affaire d’ailleurs, pour deux raisons. La première, je ne sais rien concernant celle-ci et la seconde, c’est que ce n’est pas correct pour un président de commenter les affaires qui sont gérées par une instance indépendante. Nous défendons professionnellement notre position. Je n’aime pas que nous parlions uniquement de Manchester City. Nous avons puni entre cinq et dix clubs par saison. C’est une procédure normale. Nous verrons. Je doute que l’on puisse trouver un arrangement. Mais encore une fois, je ne veux pas commenter. Mais je doute que cela soit possible, » a précisé le président de l’UEFA sur Sky Sports. Il faudra donc encore patienter pour connaître le sort définitif de Manchester City...