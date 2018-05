D’après les médias anglais dont le Telegraph ou encore Sky Sports, Sir Alex Ferguson (76 ans) a été admis à l’hôpital (le Manchester Hope Hospital) dans un état préoccupant. Il souffre d’une hémorragie cérébrale. L’ancien entraîneur de Manchester United a été opéré et est en salle de soins intensifs.

Les Red Devils viennent de publier à un communiqué à ce sujet. « Sir Alex Ferguson a subi une opération aujourd’hui pour une hémorragie cérébrale. L’opération s’est très bien passée, mais il a besoin d’une période de soins intensifs pour faciliter sa guérison. Sa famille demande de respecter la confidentialité dans cette affaire. » Une ambulance est venue le chercher en urgence à son domicile ce samedi matin alors que son fils, Darren Ferguson n’a pas dirigé la session d’entrainement de son équipe de Doncaster Rovers. Le club justifiait cette absence par un « problème familial grave ».

Sir Alex Ferguson has undergone surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well but he needs a period of intensive care to aid his recovery. His family request privacy in this matter.

Everyone at Manchester United sends our very best wishes. pic.twitter.com/SDoNzMwVEZ

— Manchester United (@ManUtd) 5 mai 2018