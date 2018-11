Formé à l’Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette garde un lien particulier avec le club présidé par Jean-Michel Aulas. Ce, malgré son départ à Arsenal. L’attaquant tricolore continue de garder un œil sur l’OL comme il l’a confié au site officiel du club rhodanien. « Je suis toujours très proche du club. J’ai encore beaucoup d’amis dans l’effectif et le staff. J’ai grandi ici et Lyon restera ma ville ! » Puis il a été invité à juger l’OL version 2018-2019.

« Cette saison, nous sommes capables…(Il se reprend) L’OL est capable… de faire de très grosses prestations comme face à Manchester City et en même temps de passer à côté de certains matches. Cela vient sans doute du manque d’expérience de l’équipe. On sait qu’au plus haut niveau, les moindres détails ont leur importance sur le résultat final. Pour l’emporter, l’OL devra être au rendez-vous car Saint-Etienne est plutôt bien armé : ils ont fait un recrutement intelligent en faisant venir des joueurs d’expériences de qualité. Cela peut donner une belle opposition. Ce derby sera aussi une grande répétition avant le match de Champions League face à Manchester City. Je peux vous dire qu’ils vont venir revanchards après le résultat de l’aller (1-2). Mais avec l’OL tout est possible, surtout au Groupama Stadium ».