Alors que Thierry Henry a expliqué qu’il n’avait eu aucun impact dans la signature d’Alexis Sanchez à Manchester United, le Chilien a tenu à confirmer cela. Sur Twitter, le néo-Mancunien a expliqué que son choix venait de son propre chef et qu’il aimerait voir le Français devenir entraîneur d’Arsenal dans le futur.

Voici sa réponse : « Je tiens à préciser que Thierry Henry ne m’a jamais dit de quitter le club, c’était une décision personnelle. Il aime le club et un jour il serait agréable de le voir devenir entraîneur d’Arsenal parce qu’il aime ce club. »

I want to clarify that Henry never told me to leave the club, it was a personal decision ... he LOVES the club and someday it would be nice to see him as the arsenal coach because he loves the club ...

— Alexis Sánchez (@Alexis_Sanchez) 24 janvier 2018