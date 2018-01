Le gros coup du mois de janvier en Angleterre est en passe de se réaliser. Alors que Manchester City a finalement repoussé la possibilité de signer Alexis Sanchez, Manchester United s’est engouffré dans la brèche. Aujourd’hui, le Daily Telegraph assure qu’un accord a été trouvé entre le club entraîné par José Mourinho et l’international chilien de 29 ans.

Un contrat de 4 ans et demi aurait ainsi été conclu entre les Red Devils et Sanchez, à hauteur de 15,8 M€ par an. Tout dépendrait donc désormais de Henrikh Mkhitaryan, qui doit accepter d’aller à Arsenal.