Une double peine. Cet été, Haris Belkebla a été exclu de la sélection algérienne suite à un fâcheux épisode où il avait montré son postérieur durant une partie de jeux vidéos avec un coéquipier. En plus de ne pas avoir participé à la Coupe d’Afrique des Nations, il a vu les Fennecs soulever le trophée. Alors qu’il n’avait plus été appelé depuis, Djamel Belmadi a décidé de le convoquer durant ce rassemblement du mois de novembre.

Interrogé par Le Buteur, Belkebla a évoqué son retour en sélection. « Ça fait plaisir de retrouver l’équipe, maintenant on va bien travailler, surtout qu’on a deux matches importants à préparer. La page est tournée, comme je l’ai déjà dit, place au travail ! » Puis il a ajouté : « On sait tous qu’on est dans une sélection où la concurrence est très présente. Pour ma part, je vais faire profil bas et bosser comme il se doit pour être prêt lorsque le coach Belmadi fera appel à moi. Après, c’est le sélectionneur qui fera ses choix. »