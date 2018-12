A 20 ans et après plus de 50 matches chez les professionnels, Houssem Aouar est déjà dans le viseur de l’équipe de France et d’Algérie. Djamel Belmadi aimerait d’ailleurs que le milieu de terrain choisisse les Fennecs à l’avenir. Jean-Michel Aulas lui n’a pas vraiment le même avis comme il l’a indiqué en conférence de presse ce mardi.