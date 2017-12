Sans club depuis la fin de son contrat à Lorient en juin dernier, Jérémie Aliadière n’est pas loin de retrouver les pelouses. La Voix du Nord parlait ces derniers jours de contacts avec le RC Lens, qui est à la recherche d’un attaquant expérimenté. Si le joueur de 34 ans n’a pas confirmé cette piste, il reconnaît à France Football que plusieurs écuries de Ligue 2 l’ont approché.

« Il y a des gens qui me contactent, ça bouge oui. Mais je n’ai pas eu d’offre concrète pour le moment. J’espère que ça va venir. Physiquement, je me sens bien. La saison dernière, je pense avoir prouvé que j’avais encore le niveau et l’envie (avec Lorient, ndlr). Ça fait six mois que je n’ai pas de club, et c’est vrai que ça me manque. Je souhaite rejouer et apporter mon expérience. » Aliadière précise que Troyes souhaitait le recruter en début de saison.