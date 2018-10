Décevante en Russie et pas toujours rassurante face à la France et contre le Pérou lors des derniers rendez-vous internationaux, l’Allemagne retrouvera les Bleus le 16 octobre après avoir joué face aux Pays-Bas (13 octobre) en Ligue des Nations.

Joachim Löw vient de dévoiler sa liste. Absent au mondial, Leroy Sané avait déjà fait son retour en sélection il y a mois et il est à nouveau présent. On retrouve deux joueurs du PSG avec les convocations de Julian Draxler et Thilo Kehrer, ainsi que de Kevin Trapp, prêté par le champion de France à l’Eintracht Francfort. Mark Uth est appelé pour la première fois. A noter qu’Ilkay Gündogan n’est pas disponible car il s’est blessé en Ligue des Champions cette semaine.

La liste complète :

Gardiens : Manuel Neuer (Bayern Munich), Marc-André ter Stegen (FC Barcelone), Kevin Trapp (Eintracht Francfort)

Défenseurs : Jérôme Boateng (Bayern Munich), Matthias Ginter (Borussia Monchengladbach), Jonas Hector (FC Cologne), Mats Hummels (Bayern Munich), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Antonio Rüdiger (Chelsea), Nico Schulz (Hoffenheim), Niklas Süle (Bayern Munich).

Milieux de terrain et attaquants : Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Leon Goretzka (Bayern Munich), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller (Bayern Munich), Marco Reus (Borussia Dortmund), Sebastien Rudy (Schalke 04), Leroy Sané (Manchester City), Mark Uth (Schalke 04), Timo Werner (Red Bull Leipzig).