Alors qu’elle affronte les Pays-Bas ce soir (à suivre en direct sur notre live commenté), l’Allemagne devra aussi jouer contre l’Équipe de France mardi (rencontre également commentée en live sur Foot Mercato).

En vue de cette échéance, Joachim Löw a dû faire appel à Jonathan Tah (22 ans) qui était en stage avec les Espoirs. Un choix logique de prendre le défenseur de Bayer Leverkusen puisqu’il dispose d’une petite en expérience en sélection A (3 capes).

⤴ Nach Absprache zwischen Bundestrainer Joachim Löw und #U21-Nationaltrainer Stefan #Kuntz reist @jonatah am heutigen Samstag nach Amsterdam zum @DFB_Team. Er wird in der #NationsLeague am Dienstag bei #FRAGER zum Kader gehören. Alle Infos https://t.co/Gp4WJaNP0o pic.twitter.com/enYSdDl7sS

— DFB-Junioren (@DFB_Junioren) 13 octobre 2018