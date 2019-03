La nouvelle est tombée et elle a pris tout le monde de court. A 30 ans et après 76 sélections, Jérôme Boateng a été écarté de l’équipe nationale d’Allemagne par Joachim Löw. Une nouvelle qui concerne également deux autres joueurs du Bayern Munich : Thomas Müller et Mats Hummels. Une annonce face à laquelle Boateng n’a pas tardé à réagir sur son compte Twitter officiel.

« Le sélectionneur allemand Joachim Löw m’a dit aujourd’hui dans un entretien sincère que je ne continuerai pas à faire partie de l’équipe nationale, il souhaite offrir aux jeunes joueurs de la place dans le futur, et un nouveau visage à l’équipe dans les futurs tournois. Je suis attristé par cette nouvelle parce que représenter mon pays a toujours été la plus grande chose pour moi. Pourtant, je respecte la décision de l’entraîneur. J’ai été jeune moi-même et dépendant des joueurs plus âgés pour me faire ma place. Personnellement, je suis convaincu que je peux continuer à jouer au plus haut niveau et je continuerai à le démontrer à l’avenir. Je continuerai de suivre l’équipe nationale avec grand plaisir. J’ai toujours été extrêmement fier de pouvoir porter le maillot de l’équipe nationale et je n’oublierai jamais l’été 2014. Pourtant, bien sûr, j’aurais aimé voir un autre adieu pour nous. Bonne chance à l’équipe pour l’avenir ! »