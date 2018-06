Cela a été la grosse surprise de l’annonce des 23 joueurs retenus par Joachim Löw. Le sélectionneur allemand n’a pas retenu Leroy Sané, le joueur de Manchester City élu meilleur jeune de Premier League à l’issue de la saison. Si la décision a fait jaser, elle a visiblement été accueillie avec classe par le principal concerné, qui a livré un message positif sur les réseaux sociaux.

« Merci beaucoup à tous pour vos messages d’encouragement hier et aujourd’hui. Je suis bien sûr déçu de ne pas participer à la Coupe du Monde mais je dois accepter cette décision et je donnerai tout pour revenir plus fort. Je ne souhaite rien d’autre que le meilleur et le succès à l’équipe nationale en Russie. Allez chercher ce titre ! », a-t-il posté.