Titulaire à la place de Mesut Özil dans les rangs allemands, Marco Reus a disputé l’intégralité de la rencontre face à la Suède (2-1). Le joueur du Borussia Dortmund a réalisé une belle prestation et est revenu sur cette victoire improbable. « On y croyait. Dans les 10, 15 dernières minutes, ils étaient tous regroupés derrière. On n’a pas arrêté de jouer et de faire des efforts et ça a payé », a d’abord analysé le joueur de 29 ans sur BeIN Sports.

L’international allemand a ensuite évoqué la physionomie de la rencontre et cette équipe suédoise : « ce que je retiens, c’est surtout qu’on a bien commencé et la Suède était très compacte, a très bien défendu, et donc on a été obligés d’accumuler les centres dans la surface, et ça n’a pas marché. Mais bon, il y a ce superbe but de Toni... » Avec ce succès, les champions du monde en titre peuvent encore se qualifier mais n’ont pas leur destin entre leurs mains.