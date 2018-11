La France va enfin être fixée sur son avenir dans la Ligue des Nations. En tête du groupe 1 de la Ligue A, les Bleus peuvent se faire devancer sur le fil par les Pays-Bas. Pour cela, la bande de Ronald Koeman doit s’imposer ou faire match nul contre l’Allemagne. Pour ce choc, les Oranjes s’articulent en 4-3-3 et font dans le classique. Jasper Cillessen occupe les buts derrière Kenny Tete, Matthijs De Ligt, Virgil Van Dijk, Daley Blind. L’entrejeu est composé de Georginio Wijnaldum, Marten De Roon et Frenkie De Jong tandis que Quincy Promes, Ryan Babel et Memphis Depay forment la ligne offensive.

En face, Joachim Löw a décidé de capitaliser sur la large victoire de la Mannschaft contre la Russie (3-0). Ainsi, le système en 3-4-3 est reconduit avec Manuel Neuer dans les buts et une arrière garde où Niklas Süle, Mats Hummels et Antonio Rüdiger prennent place. Les rôles de pistons sont assurés par Thilo Kehrer et Nico Schulz tandis que Toni Kroos et Joshua Kimmich forment le double pivot. Enfin, Serge Gnabry et Leroy Sané épauleront Timo Werner sur le front de l’attaque.

Les compositions :

Allemagne : Neuer - Süle, Hummels, Rüdiger - Kehrer, Kroos, Kimmich, Schulz - Gnabry, Sané, Werner

Pays-Bas : Cillessen - Tete, De Ligt, Van Dijk, Blind - Wijnaldum, De Roon, De Jong - Promes, Babel, Depay