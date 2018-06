L’Allemagne a eu très chaud. Samedi soir, la Mannschaft a finalement battu la Suède (2-1) pour sauver sa peau dans cette Coupe du monde 2018. Une rencontre que Sebastian Rudy n’a pas pu terminer. Titulaire dans l’entrejeu à la place de de Samy Khedira, le joueur du Bayern Munich s’est cassé le nez après une vingtaine de minutes suite à un coup de pied involontaire d’Ola Toivonen.

Après ce duel, le milieu de 28 ans a été contraint de laisser sa place à Ilkay Gündogan. À l’issue de la rencontre, Joachim Löw, le sélectionneur des champions du monde, a confirmé que Rudy avait bel et bien le nez cassé. Et ce dimanche, l’Allemagne annonce via son compte Twitter que ce dernier a subi une opération. Son indisponibilité n’a pas été dévoilée alors que les Allemands joueront leur place dans ce Mondial mercredi après-midi contre la Corée du Sud (16h).

Get well soon, @BastiRudy ! The midfielder suffered a broken nose against Sweden yesterday and underwent an operation today. #ZSMMN #DieMannschaft pic.twitter.com/6GPSpFfkwC

— Germany (@DFB_Team_EN) 24 juin 2018